Лавров: конференция с РФ и Украиной могла бы стать продолжением усилий Китая

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает идею о гипотетическом созыве мирной международной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием и РФ, и Украины возможным продолжением усилий КНР по созданию условий для решения этого кризиса.
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