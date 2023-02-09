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Пятикласснице из Химок, напавшей на свою одноклассницу в туалете, ничего не будет

Пятикласснице из Химок, напавшей на свою одноклассницу в туалете, ничего не будет

Стало известно, что малолетняя преступница Мильвира избежит уголовной ответственности. Единственное, что грозит агрессивной пятикласснице за ножевые ранения, нанесённые однокласснице, – административное наказание для родителей и постановка на учёт самой Мильвиры.

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