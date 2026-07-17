Детёныш капуцина в Ленинградском зоопарке получил имя Матео

Завершился конкурс по выбору имени для шестимесячного самца бурого черноголового капуцина. Из 270 предложенных вариантов сотрудники отдела "Приматы" остановились на имени Матео, которое, по их мнению, лучше всего отражает характер малыша.
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