За "ГУР" придётся ответить: Арестованы женщины, осквернившие памятник Жукову в Москве

Московский суд отправил под арест двух женщин, написавших аббревиатуру "ГУР" на памятнике Жукову.Тверской суд Москвы принял решение заключить под стражу двух женщин, написавших аббревиатуру "ГУР" на памятнике маршалу Георгию Жукову.
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