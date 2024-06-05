Царьград
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Царьград

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За "ГУР" придётся ответить: Арестованы женщины, осквернившие памятник Жукову в Москве

За "ГУР" придётся ответить: Арестованы женщины, осквернившие памятник Жукову в Москве

Московский суд отправил под арест двух женщин, написавших аббревиатуру "ГУР" на памятнике Жукову.Тверской суд Москвы принял решение заключить под стражу двух женщин, написавших аббревиатуру "ГУР" на памятнике маршалу Георгию Жукову.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
На нары таких!
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17 час.
Елена Еремкина
Дуры!
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17 час.
Владимир Нелюбин
Деградация народа...за копейки готовы все предать ,&quot;спасибо&quot;&quot;современному образованию&quot;...а так же либеральным законам предателям...Этих шлюх просто оштрафуют и пальчиком погрозят..и все...Жаль Сталина нет..
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17 час.

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