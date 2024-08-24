Американский политик Роберт Кеннеди-младший в ходе выступления, которое опубликовано на его YouTube-канале, заявил, что британский премьер Борис Джонсон вынудил главу киевского режима Владимира Зеленского разорвать в апреле 2022 года мирное соглашение, которое было уже подписано обеими сторонами.