Американский политик Роберт Кеннеди-младший в ходе выступления, которое опубликовано на его YouTube-канале, заявил, что британский премьер Борис Джонсон вынудил главу киевского режима Владимира Зеленского разорвать в апреле 2022 года мирное соглашение, которое было уже подписано обеими сторонами.
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