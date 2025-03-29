Царьград Коллаж Царьграда Бойцы группировки войск "Север" взяли в плен очередной солдата ВСУ в Суджанском районе, который маскировался под гражданского и два дня жил с русским паспортом, взятым с убитого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии