Когда история повторяется: Рузвельт, Трамп и идеальная «движуха» с войной!

Существует конспирологическая теория, что японцы атаковали Пёрл-Харбор с молчаливого согласия, а может, и при поддержке администрации Рузвельта, которому нужен был повод для вступления США во Вторую мировую войну.
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