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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аргентинский депутат Лемуан: «На сборную нападают, потому что в ней нет чернокожих. Левые настраивали мужчин против женщин с помощью феминацизма и хотят настроить черных против белых»

Член Палаты депутатов Аргентины , правый политик Лилия Лемуан высказалась о нападках на сборную Аргентины по футболу после чемпионата мира.

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