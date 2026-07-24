Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 906 подписчиков

Пересмотр итогов приватизации: надо начать с квартир

Пересмотр итогов приватизации: надо начать с квартир

Типичные квартиры в знаменитом Доме на набережной стоят начиная от 100 млн рублей. Просторные, с видом на Кремль, со славной историей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Комарова
Это изречение придумали антисоветчики. Никогда такого лозунга не было в партии большевиков. Не смешите мои тапки. Вы из Одессы, здрасте.
Ответить
1 м.
Александр Александров
А в комменте что-то говорилось про &quot;лозунг большевиков&quot;? Вам приглючилось?
Ответить
1 м.
ЗЖ
Зоя Жук
Автор не помнит, что когда то в России это уже проходили: все отнять и поделить.
Ответить
4 н.