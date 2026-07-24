Типичные квартиры в знаменитом Доме на набережной стоят начиная от 100 млн рублей. Просторные, с видом на Кремль, со славной историей.
Пересмотр итогов приватизации: надо начать с квартир
Комментарии
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Нина Комарова
Это изречение придумали антисоветчики. Никогда такого лозунга не было в партии большевиков. Не смешите мои тапки. Вы из Одессы, здрасте.
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1 м.
Александр Александров
А в комменте что-то говорилось про "лозунг большевиков"? Вам приглючилось?
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1 м.
ЗЖ
Зоя Жук
Автор не помнит, что когда то в России это уже проходили: все отнять и поделить.
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4 н.
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