Пересмотр итогов приватизации: надо начать с квартир

Нина Комарова Это изречение придумали антисоветчики. Никогда такого лозунга не было в партии большевиков. Не смешите мои тапки. Вы из Одессы, здрасте.

Александр Александров А в комменте что-то говорилось про "лозунг большевиков"? Вам приглючилось?