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Zero Hedge

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No-Go-Zone: Rotterdam Imposes Unprecedented Nighttime Exclusion Area

No-Go-Zone: Rotterdam Imposes Unprecedented Nighttime Exclusion Area

No-Go-Zone: Rotterdam Imposes Unprecedented Nighttime Exclusion Area Via Remix news, Rotterdam has introduced an unprecedented nighttime exclusion zone across large parts of the De Esch neighborhood following nearly three years of street racing, drug use, intimidation, prostitution, and persistent noise from migrant youth gangs.

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