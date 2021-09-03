Получил 10 тысяч. Теперь я куплен с потрохами

Темы дняПолитикаПолучил 10 тысяч. Теперь я куплен с потрохами Ингвар Коротков Все. все. пришли на карту десять тысяч. Я подкуплен. И как барашек пойду голосовать.Вернуться к статье6515НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGKGennadiy KozyrevЯ пенсионер работающий и обворованный президентом и правительством - седьмой год без индексации. Поэтому буду голосовать против партии власти - Едра. Подкупить меня не получиться. Нынешнюю власть 19 сентября меняем на социалистическую! Голосуем за КПРФ и левый фронт!!!Лада Миранаверное расщедрились с накоплений после недоживших до пенсии работяг...АльберттДумаешь капиталистическая партия российской федерации будет получше ? Или они лучше по ушам шоркают ?GKGennadiy KozyrevКПРФ - единственная партия в Думе, голосовавшая против увеличения пенсионного возраста. Поэтому судить надо по делам.ИИринаХа ,да вы ,враги коммунистов ,сами именно это и доказали ,поэтому из всех политических партий на выборах в Госдуму ,вы устроили травлю именно КПРФ . И что вы так от вашего любимого капитализма отбрыкиваетесь ?Boris JanovskyКто и как голосовал за пенсионную реформу во втором чтении https://www.kommersant.ru/doc/3752944#id1651508 Кто и как голосовал за пенсионную реформу в третьем чтении https://rtvi.com/stories/povyshenie-pensionnogo-vozrasta-v-rossii-v-tretem-chtenii/Эдуард ИвоненА деньги то получил? Единая Россия опять будет у власти.Олег СамойловОй! Какая ты честная падаль! А повеситься не пробовал в знак протеста за неиндексированную пенсию? Иль в совок слинять, дабы тебе можно было либо зарплату, либо пенсию получть, ась? ТРИ месяца в году мог бы работать, но при условии, что пенсия вкупе с дармоплатой не превышает 300 р! А если у тебя пенсия и зарплата БОЛЬШЕ трех сраных сотен, то тебе либо то, либо другое УРЕЖУТ! Не хер получать больше трехсот! А то вдруХ дохуярдером станешь! И голосуй в свое удовольствие! Только не за КПРФ, а за КПSS! Она много чего обещала и сулила! КПРФ только бубнит про то, что ее объебали и голоса из 132% украли и оставили всего 11,78!Олег СамойловУгу! Бедные, несчастные недожившие да 78 лет! Вот при СыСыСыРии пенсионеры жили до 185 годов и потому их, пенсионеров было ужасТно много - 23 (ДВАДЦАТЬ ТРИ!!!) миллиона на 147 миллионов жильцов РСФСР, то бишь России, а сейчас мрут бедолаги стадами и колоннами и осталось их ВСЕГО 45 миллионов и несчастных 200 тыщь! Сволочь Путин, довел Россию!..Олег СамойловВот ее и надо судить! И срок впаять такой, чтобы не скоро на волю вышла!Лада МираНа сегодня за 10 000 даже зубных протезов не сделать ... пенсам так и остаётся что давиться лапшой на ушах и кашей на постном масле размазнёй)))Маринану так верните, если вас что-то не устраивает!!!Олег СамойловОтдай эти сраные десять тыщь в детский дом!Владимир БеспаловНас пенсионеров никто не подкупал, это президент нам долги отдаёт, надо требовать ещё проценты. А с коммунистами мы уже жили, такие же воры и предатели кто с деньгами то уже за границей..........................ИИринаДа ,мы пожили и при коммунистах ,и при вашей преступной и паразитической антикоммунистической клике ,при которой все 30 лет один только вред и убытки России и российскому народу ,и геноцид народа .Эдуард ИвоненИрина Вы за 30 летие вся такая замученная.МаринаИрина, ну когда же вы голову включите?))) Хотя о чем это я...она же пустая)))). Повторяю вам в 1000-й раз - ИМЕННО КОММУНИСТЫ и организовали переворот 1991 года, развалили СССР и разворовали Россию!!! Вы принципиально правду знать не желаете, постоянно это забываете или просто у вас альцгеймер - вы каждый день заново живете?Олег Самойловирга - камуняга! У нее неизлечимая болезнь - коммунизм головного мозга! Это НЕ лечится терапевтически, только хирургия!Олег СамойловМарина! Вы думаете, что у ирги-камуняги голова есть? Она не знает даже, что Российскую империю большевичочки - камуняги - развалили, что СССР уничтожили ТОЖЕ коммунисты и что сейчас вся их мразотная деятельность направлена на ликвидацию страны Россия! От них вреда значительно больше, чем от всей пиндосятины с подпиндосниками!Юрий ТитовКинули кость.Пытаются откупиться за то,что должны народу.Они много украли у нас и,главное,целую страну!АльберттЕсли у тебя что-то украли все претензии к коммунистам с них и спрашивай .Маринатак украли же те, кто был на первых позициях в ЦК КПСС!!! С них спросите)))).Олег СамойловЛучше бы тебе хуй кинули, как родная КПSS все года кидала! А вот насчет того, что тебе кто-то и что-то должен - не тешь себя иллюзиями! Государство тебе НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАНО! Возможность с голоду не издохнуть тебе обеспечена? Возможность жильем обзавестись тебе предоставлена? Медицина тебе и образование БЕСПЛАТНЫЕ гарантированы? Право на работу тебе дадено? ХВАТИТ! Пользуйся, если можешь!Олег СамойловА ЧТО украли? Кража - это ТАЙНОЕ изъятие имущества или прав, а тут у бедолаги ВСЁ есть! Право на труд ему гарантировано? ГАРАНТИРОВАНО! Если он не желает искать работу - его дело личное! Право на жиье у него есть? ЕСТЬ! Его проблемы, что нет возможностей! Право ему ДАДЕНО! Образование и медицина БЕСПЛАТНЫЕ гарантированы? ГАРАНТИРОВАНЫ! Что еще надобно придурку?АльберттКак всякое сучье возбудилось от этих денег , а им не дали а они так за пенсионеров страдали .александр деевВы что-то путаете.Коммунисты строили заводы и фабрики,до сих пор часть из них работает.Кстати именно коммунисты сделали из лапотоной грамотную страну ,в космос человек полетел впервые в СССР.Не в капитализме ,а именно при социализме.Так что дерьмом нечего поливать СССР.Ты вот тоже как я понимаю получил и образование и работу в СССР.Так чего говном изливаешься?Вот из за таких дибилов и произошло то ,что произошло.александр деевТридцать лет прошло со дня развала СССР,где улучшение жизни людям? Образование, медицина в жопе!По всему миру сказали повысить пенсионный возраст,наши власти дружненько под козырек стали выполнять то что им приказали.По всему миру сказали вакцинацию проводить,власти наши прогнулись и стали выполнять эти указания.Ничего не могут нынешняя наша власть.Что им скажут из за границы,то и будут делать.И попробуйте мне возразить? Но аргументированно возразить! Теперь возьмём и посмотрим ,где власти держат деньги,в офшорах,имеют за границей недвижимость,дети их учатся за границей,работают и отдыхают тоже за границей.Так чего в своей стране им не отдыхается и не дают образование своим детям? Почему не развивают промышленность и сельское хозяйство?Если сравнить развитие СССР за тридцать лет правления и Россию за тридцать лет правления,то в СССР было стремительное развитие.А нынешняя Россия,это упадок страны и,сырьевой придаток Запада и Америки!Александр СмолинМожет вспомним продовольственную программу Брежнева, когда под этим лозунгом инженеры и студенты собирали урожай на колхозных полях, а излишки тут же трактором закапывались в землю, план то выполнен. Да после гражданской разруху побеждали восстановлением производства пусть не технологичного затратного но чтобы промышленность работала и одеть обуть народ, дать электричество в города. После войны ситуация повторилась победить разруху, голод дать людям одежду обувь, но когда продолжительное время была мирная жизнь коммунистическая идеология себя исчерпала, причем пример подали сами наши коммунисты ища блатные места, мебель одежду итд. Что мог купить секретарь парткома не мог купить простой рабочий, не из-за нехватки денег а из-за блата. Сейчас несколько другая ситуация производства создаются сразу с учётом экономической составляющей, сколько госпиталей со всем оборудованием построено министерством обороны за эти двагода, дороги делаются, при ворчанием автолюбителей из-за пробок, сельское хозяйство поднимается без помощи студентов и итр. Только слепой ничего не видит и ворчиталександр деевЭто вы слепой и ничего дальше своего носа не видите.Где своей семенной фонд? Где его развитие? Где натуральные продукты,ткани натуральные где?александр деевВот вы спец ,так почему нет остановки цены на товары народного потребления?Я уж не говорю, когда будет снижаться цены на товары и продукты.До бесконечности цены не должны расти, иначе будет война с правительством.А вернее революция и уж тогда никому из сидящих на вершине власти мало не покажется.И(Ирина Голота (Болховитинова)так это коммунисты, а не то, ЧТО сидит сейчас в думеМаринавот вы, рЭволюционеры диванные просто умиляете!!! А вы не хотите коммунистам претензии предъявить и за развал СССР, и за разграбление предприятий и за ограбленных людей??? Или это ДРУГОЕ?Олег СамойловОй! Сказки рассказывать не надо про то, какие камуняги были хорошие! Если бы не советский милитаризм, то ни о каком космосе в СССР и мечтать не могли! А уж про то, что "...именно коммунисты сделали из лапотоной грамотную страну..." - это вообще из области мифов! Историю страны немного поучите! Но не по книжкам, камунягами нашкрябанным, когда история мира начинается с 1917 года! То, что заводы построены - интересно, КАКИЕ? Те, что у американцев, немцев, итальянцев, японцев куплены и собраны? Или танковые и оружейные?Олег СамойловХорош хуйню нести про образование и медицину в жопе и уничтоженные! Насчет пенсионного возраста, - что ты там трепешься? В РСФСР на 147 миллионов населения было 23 миллиона пенсионеров! Во скольуко! А сейчас в России на 146 миллионов населения ВСЕГО ЛИШЬ 45,2 миллиона! ВСЕГО! Ты пенсионеров кормить будешь? Тебе, ублюдок сколько зплатили за вранье про вакцинацию? В КАКОЙ стране была сделана ПЕРВАЯ вакцина, ась, урод? КТО ПЕРВЫМ начал вакцинацию населения? КАКИЕ тебе еще нужны возражения, трепло? Насчет развития промышленности. Уёбок, в РСФСР промышленности по определению не было! Были предприятия, производившие сырье для предприятий на окраинах СССР, а своего - хер! При совке СССР ЗАКУПАЛ хлеб и все продукты МИЛЛИОНАМИ тонн, сейчас Россия ЭКСПОРТИРУЕТ кроме хлеба еще и мясо, птицу, рыбу и горы всего остального! Инет тебе в помощь, сволочь русофобская! ЧТО ты там про развитие лялякаешь? ЧТО в СССР в России развивалось? Может быть ты еще сравнишь Россию с СССР по территории и численности населения, выродок? Дальше тебе что-то объяснять ндо, мразь?ГМГеоргий МихалевКоммунячий говновброс. Опять коммунячья сволота повылезала. Опять хотят страну в разруху и гражданскую войну пустить, утопить в крови. Опять шариковы рвутся к власти. Нужно отлавливать этих скотов, заковывать в кандалы и гнать на каторгу, пока не поздно.Семенков АлександрЭто Путин вернул только маленькую часть того, что должен был пенсионерам и военным. Я всё равно буду голосовать против всего этого вонючего ВедРа.ВВВиктория ВикторияМаринаПутин вам что-то должен???? А что, простите? Или это ВВП развалил страну и разграбил всю экономику????Олег СамойловИ тебе на пизденку прокладочку с тампончиком лепит!Олег СамойловЧТО должен был Путин пенсионерам и военным? Может быть в срвок вернуться желаешь? На пенсию в 76 рубликов среднюю?ИИринаАнтикоммунистическая клика ограбила Россию и российский народ на триллионы долларов ,а сейчас кинула подачки ,чтобы народ опять проголосовал за их клику .МаринаИрина, откажитесь от выплаты)))). Отнесите в ПФР, гордо киньте...вы же идейная, это же предательство принимать подачку)))).Николай ДенисовДа , деньги получил. Но считаю их компенсацией за отсутствие индексации для работающих пенсионеров к категории которых я отношусь. За ЕР однако голосовать не намерен. Считаю их законы антинародными и противоречащими конституции.Маринаочень сильная позиция))). Отдать деньги, проявить принципиальность - это не мое, главное, подвести удобную интерпретацию, почему отдавать не буду)))). Ведь мне все должны...правда, я никому))) да и принципиальность заканчивается там, где начинаются деньги))).Николай ДенисовВы голубушка видимо из чиновниц, которые гребут сотни тысяч? Вот вы и откажитесь от своих сверхдоходов по сравнению с пенсиями стариков. А мою принципиальность не трожьте. Займитесь своей. Я вижу вы ярая единоросска раз так попу дерете за них!Олег Самойловкоюньга! Повеситься не пробовал в знак протеста против этой подачки? Говорят помогает и от Путина, и от ЕР, и от России!Лидия ЛидияОй, не смешите мои тапочки! Разве 10 тысяч это Деньги? Особенно с точки зрения тех, кто их дал... Ну, а купили-не купили - это каждый сам для себя знает... Не думаю, что за эти крохи многих купили... 🤔ИИринаХа ,но вот по опросу путинского ФОМ рейтинг Путина из-за этих 10 тысяч вырос на 2% ,а едроссов -аж на 3% .МаринаИрина, а лжи учат на специальных коммунистических курсах, или это в обновленную методичку вам записали?))))))))))))))))МаринаЛидия, ну если для вас это не деньги, ну так верните)))). Зачем же вы пачкаете свою принципиальность об эту подачку?))) Или все же деньги ближе к сердцу, чем пустая болтовня и принципиальная позиция?)))))))))))))))Олег СамойловВ совок вернитесь, гражданочка! И посмотрите, сколько выделила капээсэс на рождение ребенка, на помощь подтопленцам и погорельцам, на дотации на транспорт и прочая прочая прочая! И тогда вместе с тапочками своими посмеешься, бедолага!Султанов СМНу Либерастня поперла!А короче с дуба рухнула и каждую акцию приравнивает почему-то, а именно к охаиванию нынешней России, и Путина.А сами, что сделали-НИЧЕГО, одна только блевотина и вылетает с этих наполнненой ненавистью уст.Ну дали 10 тысяч пенсионерам, это же неплохо, а как Они-Пенсионеры будут голосовать-это ИХ дело.Дмитрий ГуринНу перевели матери 10 тыров и что? Она прям побежит голосовать за ЕР? Да за кого захочет за того и будет. Я например в своем городе прекрасно знаю сколько стоит депутатское кресло. Есть знакомые и друзья бывшие депутаты. Почему бывшие? Остальные депы их просто начали грызть, просто по одной причине, большинство депов не умеют управлять и планировать даже свои действия и мысли. не говоря уже о принятии законов в которых постоянно образуются дыры. Ну нет у них понимания причина-следственных связей.КотищевВот ведь какая херня получается, пойдешь в бизнес могут разорить или вообще прибить и даже статус олигарха от тюрьмы не спасет, попрешь во властные структуры дослужишь до генерала, все равно охмурят, соблазнят взятками и могут посадить. А вот прорвешься в народные избранники и ВСЕ жизнь удалась, сытая, безопасная, безбедная и ненапряжная, главное кнопки не путать и не киздеть лишнего при журналюгах. Все, все тебе родному и почет и уважение и спокойствие, поэтому у них и лица такие благородные т.е. сытые и гладкие. Да за такую жизнь, друзья я бы Вам такого наобещал, мама не горюй!Олег СамойловА кто тебе не дал прорваться в "народные избранники"? Иль умишком не вышел?ИИринаА что, я одна увидела в статье иронию ? Или можем только о своем ?Алексей ПлескачЭто существо, что ТАКОЕ написало, что, не боится рано или поздно - Премию Дарвина огрести?!? Мда... Путин - ВОПРЕКИ - бюрократии и тем, кого автор вполне мог раскритиковать - справедливо - дал помощь, а автор - ПРЯМО! - тут же привинтил Путину - непонятно что. Мда... Альтернативным, похоже, грозят куцые процент-полтора присутствия во всех представительных структурах России. Не больше. В том числе, благодаря таким вот пасквилям непонятно на кого работающих авторов!Лариса ФомичеваМало вас трахали либералы?10 лет не хватило,ещё хочется?Рауф РастовДенег не дашь – «Сволочь, не даёт деньги!», деньги дашь – «Взятка -подкупает, сволочь!». И вообще, я никогда и ни за что не продамся, но… деньги возьму. :-)Эдуард ИвоненКому не нравится , откажитесь от денег, отнесите обратно а пенсионный фонд.Александр ТюмеровСтыдно. Мне (пенсионеру) на всё хавает, и на взносы и на эл.эн.... спокойно живу(на нищенскую пенсию). Громко скажу- хочу мир перевернуть,... от когнитива до Когнитива, а между ними когнитивный диссонанс.........,как же интересно жить пенсионеру.GGarryавтор по весне не был на лечении?GGarryавтор по весне не был на лечении?Ii_sergeiотдал жене. у нее как раз пенсию отодвинули...ТШТСЖ ШАНСНе получаю трудовую пенсию уже много лет... 10 000 руб. для меня - это дураку-буржую, называющему себя "биЗЬнесменом". один документ юридически правильно составить...Комментировать
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