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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Макароны из муки грубого помола

Принято считать, что макаронные изделия способствуют образованию лишнего веса. Это не совсем верно. Большая часть калорий поглощается именно с дополнительно употребляемыми продуктами – сыром, майонезом, всевозможными жирными и острыми соусами.

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