Депутаты Госдумы хотят установить выплаты для находящихся в браке более 20 лет россиян

Фракция Госдумы от ЛДПР разрабатывает законопроект, предусматривающий введение по всей России мер поддержки в виде выплат супружеским парам, находящимся в браке более 20 лет, сообщил ТАСС один из инициаторов документа, депутат Ярослав Нилов.