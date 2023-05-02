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Депутаты Госдумы хотят установить выплаты для находящихся в браке более 20 лет россиян

Депутаты Госдумы хотят установить выплаты для находящихся в браке более 20 лет россиян

Фракция Госдумы от ЛДПР разрабатывает законопроект, предусматривающий введение по всей России мер поддержки в виде выплат супружеским парам, находящимся в браке более 20 лет, сообщил ТАСС один из инициаторов документа, депутат Ярослав Нилов.

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