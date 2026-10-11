Расчеты артиллерии группировки «Юг» уничтожили укрытия украинских боевиков в Краматорском районе

Минобороны России опубликовало кадры работы артиллеристов «Южной» группировки войск по уничтожению живой силы противника на Краматорском участке фронта.
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