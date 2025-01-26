Минутка «ОГОЛЕННЫЙ НЕРВ НАЦИИ»

Тут некий писатель Герман Садулаев (кстати, что ценного для русской культуры он написал?) разразился пафосной речью на любимую для определённой прослойки блогеров тему "мобилизации тыла" и ленивого зажравшегося обывателя.
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