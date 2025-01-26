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Минутка «ОГОЛЕННЫЙ НЕРВ НАЦИИ»

Минутка «ОГОЛЕННЫЙ НЕРВ НАЦИИ»

Тут некий писатель Герман Садулаев (кстати, что ценного для русской культуры он написал?) разразился пафосной речью на любимую для определённой прослойки блогеров тему "мобилизации тыла" и ленивого зажравшегося обывателя.

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