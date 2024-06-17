В Курбан-байрам в Турции пострадали почти 16 тыс. человек

Травмы они получили во время заклания.фото: unsplash.com/@imadalassiry--> Около 16 тыс. человек получили травмы во время жертвоприношения в Турции за первый день Курбан-байрама, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
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