Ани Лорак устроила провокацию: как певица снова оказалась в центре скандала Елена ГалицкаяРусско-украинская певица Ани Лорак оказалась в центре шумного обсуждения в интернете после своего выступления на крупном концерте в Москве, где она исполнила песню на украинском языке.
Ани Лорак устроила провокацию: как певица снова оказалась в центре скандала
Комментарии
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Зоя
лицемерка она законченная,никто не докажет ее вливания в укрорейх,все делается налом и сфикьичвной фамилией,чтобы и дальше зарабатывать на РОссии...а если это не так,пусть публично на ТВ скажет свое отношение к СВО......,вот тогда и посмотрим,а то смотрю и Добода втихую открыла свои песенки России,бабки закончились,а песенки сплошь украинские.....хехе..нам издалека все так видно отчетливо....
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