Ани Лорак устроила провокацию: как певица снова оказалась в центре скандала

Зоя

лицемерка она законченная,никто не докажет ее вливания в укрорейх,все делается налом и сфикьичвной фамилией,чтобы и дальше зарабатывать на РОссии...а если это не так,пусть публично на ТВ скажет свое отношение к СВО......,вот тогда и посмотрим,а то смотрю и Добода втихую открыла свои песенки России,бабки закончились,а песенки сплошь украинские.....хехе..нам издалека все так видно отчетливо....