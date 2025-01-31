Арестован бизнесмен, давший взятку главе управления ЖКХ в пригороде Екатеринбурга

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу бизнесмена, владельца компании «СК Интег» Олега Качусова, обвиненного в даче взятки арестованному начальнику городского управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексею Харламову.
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