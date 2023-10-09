Отмечены заслуги маэстро перед родным Красноярским краем

В заседании сессии Законодательного Собрания пришлось сделать перерыв, но повод был приятный. В Большом зале правительства Красноярского края состоялась торжественная церемония с участием Виктора Третьякова — всемирно известному скрипачу и дирижеру вручили все атрибуты, сопутствующие званию «Почетный гражданин Красноярского края».
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