Отмечены заслуги маэстро перед родным Красноярским краем

В заседании сессии Законодательного Собрания пришлось сделать перерыв, но повод был приятный. В Большом зале правительства Красноярского края состоялась торжественная церемония с участием Виктора Третьякова — всемирно известному скрипачу и дирижеру вручили все атрибуты, сопутствующие званию «Почетный гражданин Красноярского края».