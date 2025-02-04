1 февраля ВСУ нанесли мощный ракетный удар по зданию школы-интерната во временно оккупированной ими Судже, на территории Курской области.
Спасался от виселицы за Суджу: офицер ВСУ доложил Алаудинову о выводе российских граждан из интерната перед ударом
Комментарии
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Вера смелых
Когда хохол лжет? - Как только откроет рот. То, что хохляди испугались резонанса, это правда. Но почему- то не на всех - тот, кто приказал дать залп, не испугался ни до, ни после. Вот этот упырь Дмитрашковский да чтоб сообщил Алаутдинову?! Явная ложь. Зачем она Алаутдинову - не понятно. А то, что понятно - очень... некрасиво. Якобы испугавшись, перевели смертников куда-то, чтобы не попасть под трибунал?! Плохо вы хохлядь знаете! Трибунал то ли будет то ли нет, до этого дожить надо, а начальство обходить - это не для хохла в таком масштабе, да прилюдно! То есть, это очередное вранье! Щассс Москалькова вылезет - Посмотрите, какие хорошие фашисты оказались! Зная об ударе, позаботились спасти!...
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10 час.
Вера смелых
На видео женщина спокойным тоном, едва вылезши из-под завалов, говорит, что попал снаряд в уннтральную часть здания... Откуда она узнала бы это?... И голос спокойный, как будто у неё спросили в магазине привезли ли сегодня гречку? Вот это все нам показал якобы сказали истину Алаутдинову пртжженый мерзавец Дмитрашковский. Можно этому упырю верить? Только дурак мышебратский и поверит.
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10 час.
Вера смелых
Отвечать за свою ложь, как и убирать трупы мирных из-под завалов, они не собираются. Когда Суджу освободят , тогда и узнаем правду. А пока будем помнить, что военные преступники лгали, лгут и будут лгать и изворачиваться.
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10 час.
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