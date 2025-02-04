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Спасался от виселицы за Суджу: офицер ВСУ доложил Алаудинову о выводе российских граждан из интерната перед ударом

Спасался от виселицы за Суджу: офицер ВСУ доложил Алаудинову о выводе российских граждан из интерната перед ударом

1 февраля ВСУ нанесли мощный ракетный удар по зданию школы-интерната во временно оккупированной ими Судже, на территории Курской области.

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Комментарии
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Вера смелых
Когда хохол лжет? -  Как только откроет рот.                                           То, что хохляди  испугались  резонанса, это правда. Но почему- то не на всех - тот, кто приказал дать залп, не испугался ни до, ни после.                                    Вот этот упырь Дмитрашковский да чтоб сообщил Алаутдинову?!       Явная ложь. Зачем она Алаутдинову - не понятно. А то, что понятно - очень... некрасиво.  Якобы испугавшись, перевели смертников куда-то, чтобы не попасть под трибунал?!  Плохо вы хохлядь знаете! Трибунал то ли будет то ли нет, до этого дожить надо, а начальство обходить - это не для хохла в таком масштабе, да прилюдно!       То есть, это очередное вранье!  Щассс Москалькова вылезет - Посмотрите, какие хорошие фашисты оказались! Зная об ударе, позаботились спасти!...
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10 час.
Вера смелых
На видео женщина спокойным тоном, едва вылезши из-под завалов, говорит, что попал снаряд в уннтральную часть здания... Откуда она узнала бы это?... И голос спокойный, как будто у неё спросили в магазине  привезли ли сегодня гречку? Вот это все нам показал якобы сказали истину Алаутдинову пртжженый мерзавец Дмитрашковский. Можно этому упырю верить?  Только дурак мышебратский и поверит.
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10 час.
Вера смелых
Отвечать за свою ложь, как и убирать трупы мирных из-под завалов, они не собираются. Когда Суджу освободят , тогда и узнаем правду.  А пока  будем помнить, что военные преступники лгали, лгут и будут лгать и изворачиваться.
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10 час.
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