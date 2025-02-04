Спасался от виселицы за Суджу: офицер ВСУ доложил Алаудинову о выводе российских граждан из интерната перед ударом

Вера смелых

Когда хохол лжет? - Как только откроет рот. То, что хохляди испугались резонанса, это правда. Но почему- то не на всех - тот, кто приказал дать залп, не испугался ни до, ни после. Вот этот упырь Дмитрашковский да чтоб сообщил Алаутдинову?! Явная ложь. Зачем она Алаутдинову - не понятно. А то, что понятно - очень... некрасиво. Якобы испугавшись, перевели смертников куда-то, чтобы не попасть под трибунал?! Плохо вы хохлядь знаете! Трибунал то ли будет то ли нет, до этого дожить надо, а начальство обходить - это не для хохла в таком масштабе, да прилюдно! То есть, это очередное вранье! Щассс Москалькова вылезет - Посмотрите, какие хорошие фашисты оказались! Зная об ударе, позаботились спасти!...