Южный окружной военный суд дал 18 лет Владимиру Ананьеву за подготовку теракта против главы Крыма Сергея Аксенова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Коллекцию советск...
- Делягин объяснил ...
- В Москве хотят ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым