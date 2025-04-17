Профайл нового гендиректора правительственного актива Кургана Шальнева, переехавшего из Тюмени

Новый генеральный директор компании АО «Курганфармация» Андрей Шальнев имеет многолетний опыт работы будучи чиновником на руководящих должностях в Тюменской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийском автономном округе.
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