Аксёнов: Запад вынужден признать статус России как сверхдержавы после Крыма

Сергей Аксёнов заявил, что Запад вскоре признает статус России как сверхдержавы. В своём сообщении глава Крыма отметил, что после вхождения полуострова в состав России, страна укрепила свои позиции на международной арене.
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