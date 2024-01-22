Более половины обращений по страховым случаям собственников домов в новогодние каникулы — из-за пожаров

В период длительных новогодних входных не обошлось без страховых случаев с жильем. Причем соотношение собственников домов к собственникам квартир, обратившихся с заявлением в «Росгосстрах», увеличилось на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подсчитали специалисты компании.
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