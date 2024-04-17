НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Илья Малинин: «Идеальный выходной – остаться дома и поваляться в кровати. Еще могу залипнуть в компьютерной игре, играю онлайн с друзьями»

– Какой образ жизни для тебя проще – дома, но в жестком тренировочном графике, или постоянные перелеты по миру? – Если говорить про «что интереснее» – то это, конечно, гастроли с шоу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх