Закон и Порядок

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Советское наследие армии РФ неприятно удивило Польшу

Советское наследие армии РФ неприятно удивило Польшу

У британцев под ногами разверзлась бездна! Оказывается, Россия может запускать «Северный поток 2», или не запускать — а всё равно будет в выигрыше! Причём, с запоздалым пониманием до англичан дошло, что если газопровод НЕ запустят, то России может быть даже ЛУЧШЕ, а не хуже! И дело даже не в том, что этот газопровод окупил себя, ни дня не проработав… В Британии продолжается череда банкротств, причём вслед за энергетическими компаниями, 20 из которых уже объявили о своей несостоятельности, за прошедшую неделю к ним присоединились ещё две, а кризис пошёл дальше по промышленно-производственной цепочке.

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