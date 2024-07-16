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Царьград

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Леонардо Ди Каприо подловили на свидании с молодой спутницей

Леонардо Ди Каприо подловили на свидании с молодой спутницей

Американского актёра снова заметили с Витторией Черетти49-летний голливудский актёр Леонардо Ди Каприо был замечен на улицах Лос-Анджелеса с 26-летней моделью Витторией Черетти.

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