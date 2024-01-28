Бастрыкин потребовал доклад по расследованию дела об угрозах со стороны барнаульца

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании дела в отношении барнаульца, избившего елку, а затем угрожавшего расправой тому, кто выложил видео в соцсети.
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