Бастрыкин потребовал доклад по расследованию дела об угрозах со стороны барнаульца

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании дела в отношении барнаульца, избившего елку, а затем угрожавшего расправой тому, кто выложил видео в соцсети.