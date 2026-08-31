Координаты склада под Киевом России для удара могли «слить» США, – Чаплыга

Координаты для удара по складу боеприпасов в селе Милая под Киевом, который Россия нанесла в ночь на 29 августа, РФ могли передать США в рамках игры по принуждению Зеленского к переговорам.
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