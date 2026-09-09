Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты снова заставляют нас задуматься, нужны ли они в России

Мигранты снова заставляют нас задуматься, нужны ли они в России

  Выходцы из Средней Азии продолжают множить число своих жертв. Вот два нашумевших случая, которые произошли совсем недавно: 17-летний приезжий убил русскую женщину, оставив двух детей сиротами, 14-летний школьник пытался зарезать учительницу, а потом ещё успел ранить ребёнка.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Aнатолий Райков
Aнатолий Райковизменено

Ну в первую очередь надо навести порядок среди олигархов и чиновников.У пограничников стоит навести порядок.А то границу пересекают вольготно,ходят туда и обратно без всяких препятствий.https://rutube.ru/video/e8886069e67c394edaea68c060a73136/?t=137&r=plwd

Профиль пользователя 147683 Сероев
147683 Сероев

ДОЛГО ДУМАЕТЕ КАК БЫ НЕ БЫЛО ПОЗДНО  СТОЛИЧКА -ТО УЖЕ МИГРАНТО-ЕВРЕЙСКИЙ ГОРОД не дать не взять как когда-то Хазария Нет в мире не одной страны где бы второе лицо страны и говорящая голова были бы евреи Не случайно национальный состав ДУМ -ов засекречен И совершенно не случайно еврейчик в КВН-не  кричал что русских в ТЕЛЬ МОСКВА АВИВ ИЗЛИШНЕ МНОГО

Профиль пользователя Горыныч
Горыныч

В том, что эти шакалы так себя ведут, виновны ещё и продажные чиновники и полицаи. ОВД в Коммунарке уже давно на слуху, а министр колокольчик всё звенит в уши Путину, что всё под контролем.

Профиль пользователя Дима Качусов
Дима Качусовизменено

А что делать с местными жителями , которые привечают гастарбайтеров?! Что делать с теми местными кто нанимает га тарбайтеров на временные работы, ходит к ним а магазины и кормится с их ларьков националиьной кухни?!  Сто делать с теми кто сдает гастарбайтерам жилье, заключает фиктивные браки, пользуется изхними услугами в такси и др. Перевозках и всеразличных строительных услугах?! Ведь эти жители способствуют проживанию, размножению и закреплению приезжих на территорию России!!!

Профиль пользователя Юрий Гаврилов
Юрий Гаврилов

Те деятели в российской  власти ,что завозят в Россию эту  среднеазиатскую саранчу  миллионами  и миллионами экземпляров и под благовидным предлогом  якобы дефицита рабсилы прекрасно знают что делают. Их цель всячески осложнить внутриполитическую и криминальную обстановку. Вызвать неудовольствие и возмущение коренных жителей беспределом мастурбеков и в конечном счёте вызвать хаос в России вплоть до развала страны. И у них это очень успешно получается. Видимо существует глубоко продуманный план.