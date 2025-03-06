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МО Южной Кореи приостановило учения после ошибочного сброса боеприпасов на дом

МО Южной Кореи приостановило учения после ошибочного сброса боеприпасов на дом

Исполняющий обязанности министра обороны Южной Кореи Ким Сок Хо объявил о приостановке совместных военных учений с США после нештатного схода боеприпасов у американского истребителя KF-16, в результате чего пострадали 15 человек.

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