МО Южной Кореи приостановило учения после ошибочного сброса боеприпасов на дом

Исполняющий обязанности министра обороны Южной Кореи Ким Сок Хо объявил о приостановке совместных военных учений с США после нештатного схода боеприпасов у американского истребителя KF-16, в результате чего пострадали 15 человек.
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