Летние каникулы: школьники начинают отдых с 26 мая до 31 августа

Летние каникулы стартуют 26 мая и продлятся до 31 августа. Замдиректора Института содержания и методов обучения Людмила Лагунова подчеркивает важность отдыха для укрепления семейных связей и общения со сверстниками в это время.
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