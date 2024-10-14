Как работает интуитивное консультирование, и почему звезды готовы платить за это миллионы долларов Алёна ЮрьеваВ мире, где знаменитости и успешные бизнесмены ищут уникальные пути к личному и профессиональному развитию, интуиты становятся настоящими гуру.