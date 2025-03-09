Споры вокруг жестких дисков Seagate не утихают, поскольку мошенники находят способы изменять показатели надежности

В продолжение фиаско с жесткими дисками Seagate немецкое издание Heise.de обнаружило новый метод, с помощью которого мошенники продают подержанные жесткие диски Seagate как новые, манипулируя значениями метрики надежности Field Accessible Reliability Metrics (FARM).
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