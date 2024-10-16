Финансист Вешаев: бизнес начал копить из-за неуверенности в завтрашнем дне

В банковской системе России образовался финансовый "тромб": предприниматели несут деньги в банки, так как не могут пустить их в оборот, заявил эксперт по финансам МГО "Опора России", гендиректор FinHelp Павел Вешаев.
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