Петербургские кондитеры поднимают цены из-за подорожания какао-бобов

Многие вынуждены переходить на менее качественное и дешёвое сырьё. Петербургские кондитеры вынуждены повышать цены: из-за подорожания какао-бобов им приходится переходить на отечественное сырьё, экономить на упаковке и снижать вес готовой продукции.
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