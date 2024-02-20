Петербургские кондитеры поднимают цены из-за подорожания какао-бобов

Многие вынуждены переходить на менее качественное и дешёвое сырьё. Петербургские кондитеры вынуждены повышать цены: из-за подорожания какао-бобов им приходится переходить на отечественное сырьё, экономить на упаковке и снижать вес готовой продукции.