Как пережить собственные грехи и вновь почувствовать счастье

ВераВерная

"Предательство стало моей судьбой" - это вы о себе написали. Знаете, это очень весомое заявление, но что произошло конкретно, вы не раскрываете. Глупый поступок, из-за которого вы расстались с Антоном. То, что вы осознали тяжесть своего поступка, хорошо. Но жизнь продолжается, и тащить за собой груз прошлого - неправильно. Чем виноват ваш новый мужчина, что вы никак не можете отпустить то, что было у вас до него? Почему он должен постоянно видеть ваше задумчивое и грустное выражение лица? Он тоже хочет быть счастливым, а рядом с вами у него нет ни радости, ни гармонии. Вы или отпустите хорошего человека, и не мучайте его своей хандрой, или не возвращайтесь к тому, чего давно нет. И удалите вы страничку Антона из соцсети, у него все хорошо без вас, успокойтесь уже.