Меня зовут Настя, я родом из небольшого провинциального города, где всё спокойно и размеренно течёт, словно река.
Как пережить собственные грехи и вновь почувствовать счастье
Комментарии
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ВераВерная
"Предательство стало моей судьбой" - это вы о себе написали. Знаете, это очень весомое заявление, но что произошло конкретно, вы не раскрываете. Глупый поступок, из-за которого вы расстались с Антоном. То, что вы осознали тяжесть своего поступка, хорошо. Но жизнь продолжается, и тащить за собой груз прошлого - неправильно. Чем виноват ваш новый мужчина, что вы никак не можете отпустить то, что было у вас до него? Почему он должен постоянно видеть ваше задумчивое и грустное выражение лица? Он тоже хочет быть счастливым, а рядом с вами у него нет ни радости, ни гармонии. Вы или отпустите хорошего человека, и не мучайте его своей хандрой, или не возвращайтесь к тому, чего давно нет. И удалите вы страничку Антона из соцсети, у него все хорошо без вас, успокойтесь уже.
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8 час.
Майя Majesty
Есть такие люди, которые патологически любят другим портить жизнь. День прошел зря, если хоть кого не подвампирят. Мужчина, в данном случае, должен сам от нее закрыться, потому что эта девица не в состоянии "жертву" оставить, пока всего не высосет(( По простому, мужчины рядом с такими женщинами в итоге просто умирают. И очень хорошо, что в данном случае "бывший" не с ней проведет жизнь. Ему очень повезло!))
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4 час.
ВераВерная
Соглашусь. Так и есть.
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1 час.
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