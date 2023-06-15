Позитив для оптимистов

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Спасти США от краха может только Россия

Спасти США от краха может только Россия

  У Соединенных Штатов появились собственные идеи по поводу того, как реформировать ключевой инструмент международного сотрудничества – Совбез ООН.

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