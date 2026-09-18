Vogue сообщил о возвращении моды на стиль 1920-1930-х годов

Осенью 2026 года наряды в стиле 1920-1930-х годов снова в тренде. Журнал Vogue сообщает, что модные дома, такие как The Row и Khaite, включают в свои коллекции элементы эпохи ар-деко, популяризованные романом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сербия после Вучи...
- В Химках 19-летня...
- Криминалист Игнат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым