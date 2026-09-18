Vogue сообщил о возвращении моды на стиль 1920-1930-х годов

Осенью 2026 года наряды в стиле 1920-1930-х годов снова в тренде. Журнал Vogue сообщает, что модные дома, такие как The Row и Khaite, включают в свои коллекции элементы эпохи ар-деко, популяризованные романом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».