Сны о покойных родных: Что они на самом деле означают и почему их становится больше в Великий пост Ирэн ОрлонскаяВы когда-нибудь пробуждались среди ночи после того, как во сне встретились с покойным родственником? Статья на портале 1RR объясняет, почему подобные сны особенно часто возникают в Великий пост и как можно их интерпретировать.