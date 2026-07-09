Нижегородцам объяснили, могут ли сотрудники кафе отказать в посещении туалета

Сотрудники заведений общепита часто запрещают посещать туалет при отсутствии заказа. О том, в каких случаях кафе в праве отказать посетителю, рассказал член регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий в беседе с НИА «Нижний Новгород».
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