Процедура оформления конкурентного листа на закупку оборудования.

ОАО ´Бобруйсксельмаш´ информирует о проведении процедуры оформления конкурентного листа, с улучшением предложения, по закупке металлообрабатывающего оборудования:- токарного горизонтального станка с ЧПУ высокой точности, в комплекте с контршпинделем, в количестве двух единиц.