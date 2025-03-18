Процедура оформления конкурентного листа на закупку оборудования.

ОАО ´Бобруйсксельмаш´ информирует о проведении процедуры оформления конкурентного листа, с улучшением предложения, по закупке металлообрабатывающего оборудования:- токарного горизонтального станка с ЧПУ высокой точности, в комплекте с контршпинделем, в количестве двух единиц.
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