PRD: обнаружена аномалия, сдерживающая расширение космических структур

Группа американских астрофизиков из Института перспективных исследователей в Принстоне, Массачусетского технологического института и других научных учреждений нашла пока необъяснимый фактор, сдерживающий расширение Вселенной.
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