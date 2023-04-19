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Врач-онколог Черемушкин разъяснил гражданам РФ, как не заболеть раком в отпуске за рубежом

Врач-онколог Черемушкин разъяснил гражданам РФ, как не заболеть раком в отпуске за рубежом

Накануне сезона отпусков в жарких странах туристам нужно помнить о защите кожных покровов, так как рак кожи остается наиболее распространенным по числу появлений, рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин, пишет Медуза-новости.

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