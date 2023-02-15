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Дрю Холидэй: «Единственная статистика, за которой я слежу, это потери»

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй после матча с «Бостоном» (131:125) заявил, что личная статистика не является для него важным фактором.

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