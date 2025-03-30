Треть казанцев выступили против повышения возраста молодежи до 40 лет

37% казанцев поддерживали идею увеличить возраст молодежи с 35 до 40 лет. Однако 34% опрошенных высказались против такой инициативы, аргументируя это тем, что смена статуса не влияет на здоровье и может стать поводом для повышения пенсионного возраста.
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