Учёный назвал способствующий похудению овощ

Россиянам посоветовали употреблять перец чили – оказывается, этот овощ способствует похудению. Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.
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