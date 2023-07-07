Заноза

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"Большие предпосылки". Лукашенко предупредил русских накануне главного удара Украины

"Большие предпосылки". Лукашенко предупредил русских накануне главного удара Украины

Широкую общественность, которая и внутри страны, и за рубежом изначально была уверена в победе "своих" в этом преподнёсшем всем столько сюрпризов конфликте, усиленно готовят к "миру" на Украине.

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Комментарии
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Вера смелых
Как только кто-то приводит в пример  Луку, или постит за истину в первой инстанции его утверждения, можно уже не читать.  Разве что особо альтернативно  одаренным  батьколюбам что-то обломиттся в таких многословных и  ......... статьях, подтвердит &quot;мудрость и прозорлиасть  нашего &quot;союзника&quot;, до сих пор не признавшего Крым  российским.    Блин, говорить, что Лука остановил  Пригожина, проматерившись пол-часа, может только жополиз Луки!  ФУ!
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