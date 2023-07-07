"Большие предпосылки". Лукашенко предупредил русских накануне главного удара Украины

Вера смелых

Как только кто-то приводит в пример Луку, или постит за истину в первой инстанции его утверждения, можно уже не читать. Разве что особо альтернативно одаренным батьколюбам что-то обломиттся в таких многословных и ......... статьях, подтвердит "мудрость и прозорлиасть нашего "союзника", до сих пор не признавшего Крым российским. Блин, говорить, что Лука остановил Пригожина, проматерившись пол-часа, может только жополиз Луки! ФУ!