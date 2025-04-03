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Царьград

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Цены на картофель продолжают расти: что делает государство

Цены на картофель продолжают расти: что делает государство

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести ограничение цен на картофель.Власти должны начать регулировать цены на картофель, потому что его стоимость продолжает расти, что представляет угрозу для продовольственной безопасности.

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