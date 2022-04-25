Мировое обозрение

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Обряд вызова дождя провели на набережной Актау (видео)

Обряд вызова дождя провели на набережной Актау (видео)

На набережной в Актау вчера, 24 апреля, горожане провели обряд вызова дождя "Тасаттык". Инициатором проведения мероприятия выступило духовное управление мусульман Казахстана по Мангистауской области.

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